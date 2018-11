Ukrainisches Asow-Bataillon soll rechtsextreme US-Gruppen ausgebildet haben (Video)

(Archivbild). Mitglieder des Bataillons Asow des ukrainischen Innenministeriums in Kiew am 20. Mai 2016

Trotz langjähriger Dementis in Politik und Medien, ist die rechtsextreme Gesinnung des paramilitärischen ukrainischen Asow-Bataillons nunmehr weltweit bekannt. Ganz offen wird diese Überzeugung von den Kämpfen mittels Nazisymbolik zur Schau gestellt.

In den USA hat nun ein FBI-Ermittler Strafanzeige gegen Mitglieder der rechten Bewegung "Rise Above" gestellt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, Unruhen anzetteln zu wollen und auch 2017 in Charlottesville beteiligt gewesen zu sein.

Auf Bildern ist zu sehen, dass sich Mitglieder von "Rise Above" in Europa mit örtlichen Neonazigruppen getroffen haben. Unter anderem sollen sie dabei auch vom Asow-Bataillon ausgebildet worden sein.

Mehr zum Thema - Deutsche Rechtsradikale marschieren in Kiew