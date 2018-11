Afghanistan-Krieg: USA lehnen Verhandlungen in Moskau ab (Video)

Bei einer Konferenz in Moskau soll über eine Lösung des Afghanistan-Konflikts verhandelt werden. Die Taliban entsenden ebenso Vertreter wie die afghanische Regierung. Die USA allerdings scheinen an einer Lösung unter russischer Vermittlung nicht interessiert.

Seit über 17 Jahren wütet in Afghanistan der sogenannte "Krieg gegen den Terror". Die Anzahl der Toten ist kaum abzuschätzen, die erklärten Ziele liegen in weiter Ferne.

Die Taliban sind zu Gesprächen bereit. Auch die afghanische Regierung will Frieden aushandeln. Diverse Vertreter der Weltgemeinschaft wurden bereits zu den Gesprächen eingeladen. Nur die Vereinigten Staaten sind unzufrieden. Die Verhandlungen finden in Moskau statt. Und in den Augen Washingtons ist Krieg einem Frieden dank russischer Hilfe wohl vorzuziehen.