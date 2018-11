Iran-Sanktionen treten in Kraft (Video)

Demonstration vor der früheren US-Botschaft in Teheran am Sonntag

Am Montagmorgen sind die neuen US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft getreten. Offiziell soll der iranischen Bevölkerung durch die Sanktionen kein Schaden entstehen, tatsächlich aber dürften die einfachen Menschen die Hauptbetroffenen sein.

Die von den USA angekündigten Sanktionen gegen den Iran treten am 5.11.2018 um 6 Uhr MEZ in Kraft. Sie richten sich in erster Linie gegen die iranische Ölindustrie sowie den Finanz- und Bankensektor. Humanitäre Güter sind von den Sanktionen offiziell ausgenommen. Angesichts der Drohungen aus Washington dürften sich viele Unternehmen jedoch weigern, weiterhin mit dem Iran Geschäfte zu machen.

Der iranischen Bevölkerung soll offiziell nicht durch die Beschränkungen geschadet werden. De facto wird sie dennoch der Hauptbetroffene sein. Ein Einknicken des Iran ist allerdings nicht zu erwarten. Das Land ist den Umgang mit Sanktionen mittlerweile gewöhnt.