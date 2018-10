Wozu hat John Bolton Moskau besucht? – Interview mit Russlands Außenminister Lawrow (Video)

Russlands Außenminister Sergei Lawrow (rechts) und der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, bei ihrem Treffen in Moskau am 22. Oktober.

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat sich in einem Interview zum Besuch von John Bolton in Moskau geäußert. Kurz bevor der Nationale US-Sicherheitsberater nach Russland reiste, hatte US-Präsident Trump den Rückzug vom INF-Abrüstungsvertrag angekündigt.

Die Spannungen in den russisch-amerikanischen Beziehungen machten auch die europäischen Länder immer nervöser, so Lawrow in dem Interview mit Fernsehmoderator Wladimir Solowjow.

