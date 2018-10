Fall Khashoggi: USA vertrauen auf Saudi Arabien (Video)

Pompeo am Mittwoch in Riad

Mike Pompeo ist wegen des Falls Khashoggi nach Riad gereist. Pompeo vermied Kritik an den Saudis, auch die angebliche Audioaufnahme der Ermordung des saudischen Journalisten wollte er nicht kommentieren. Die USA und Saudi-Arabien sind aufeinander angewiesen.

US-Außenminister Mike Pompeo ist wegen der Affäre um den verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nach Riad gereist. Für die Öffentlichkeit hat das Treffen jedoch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die angebliche Audioaufnahme der Ermordung Khashoggis wurde vom Außenminister nicht kommentiert. Saudi Arabien und die USA sind seit Jahrzehnten schon enge Verbündete. Sowohl in geopolitischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind die beiden Länder voneinander abhängig. US-Präsident Donald Trump ist den Saudis ganz besonders zugetan. Nicht nur konnte er dort das größte Waffengeschäft aller Zeiten abschließen. Auch im Kampf gegen verhassten Iran steht Saudi Arabien fest an seiner Seite.