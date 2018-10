Dr. Reinhard Krumm im Interview: "Wir haben erneut ein geteiltes Europa"

Am Rande der 15. Sitzung des Diskussionsklubs "Waldai" hat RT Deutsch mit Dr. Reinhard Krumm gesprochen. Der Russland-Experte sprach über die aktuelle Sicherheitspolitik in Europa und wünschte sich einen umfangreichen Dialog über einen neuen Modus Vivendi.

RT Deutsch hat am Rande der alljährlichen Sitzung des internationalen Diskussionsklubs "Waldai" in Sotschi den Russland-Experten Dr. Reinhard Krumm interviewt. Der Leiter des Regionalbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung für Zusammenarbeit und Frieden in Europa mit Sitz in Wien stellte fest, dass Europa erneut getrennt sei. Die Spaltung sei aber diesmal weiter nach Osten gewandert.

Das Wichtigste im Augenblick ist, einen Modus Vivendi zu finden, wie wir die jetzige Situation verwalten können. Es gibt einfach unterschiedliche Interessen auf unterschiedlichen Seiten. Es gibt wenig Interesse an einem Kompromiss, in welcher Art auch immer", sagte Dr. Reinhard Krumm.

Außerdem wies der Russland-Experte darauf hin, dass jetzt mehr Länder als zur Zeit des Kalten Krieges Angst voreinander hätten und dass Bedrohungspotenziale auf allen Seiten deutlich zugenommen hätten. Dr. Reinhard Krumm formulierte als Ziel, Spielregeln und Normen zu finden, um daraus einen Modus Vivendi zu bauen. Im Mittelpunkt sollte wieder eine europäischen Friedensordnung stehen. Die Initiative müsste aber von allen beteiligten Seiten kommen.

Mehr zum Thema - LIVE: Wladimir Putin nimmt am Diskussionsklub "Waldai" teil (deutsche Simultanübersetzung)