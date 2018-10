Präsident Ruhani: Iran bleibt im Atomdeal

Quelle: AFP Der iranische Präsident Hassan Ruhani bekräftige in einer Rede am 14. Oktober an der Teheraner Universität, dass sein Land am Atomabkommen festhalten werde.

Der Iran wird sich nach den Worten von Präsident Hassan Ruhani weiterhin an das Atomabkommen halten. Sein Land habe auch keine Angst vor neuen Sanktionen der USA, die Anfang November in Kraft treten. "Etwas kaputt zu machen, ist ja keine Kunst, etwas aufzubauen aber schon", sagte Ruhani am Sonntag.