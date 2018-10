Erste Bilder von der ISS-Crew nach Notlandung in Kasachstan (Fotos, Videos)

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat erste Fotos und Videos von der ISS-Crew veröffentlicht. Der Kosmonaut Alexej Owtschinin und der NASA-Astronaut Tyler "Nick" Hague scheinen wohlauf. Auf den Bildern sitzen sie verkabelt auf einer Couch mit heißen Getränken und Snacks.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11. Oktober 2018

"Die Crew ist gelandet. Alle sind am Leben", erklärte der russische Weltraumchef Dmitri Rogosin auf Twitter. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos kündigte eine Inspektion des Weltall-Raketenzentrums an, in dem die betreffende Sojus-Rakete hergestellt wurde.

Der Chef der russischen Weltraumbehörde befindet sich derzeit auf dem Weg nach Kasachstan, um den Landeplatz zu inspizieren. Auch die russischen Streitkräfte wurden hinzugezogen, um bei den Rettungsbemühungen zu helfen. Fallschirmjäger der Armee wurden zur Sicherung in der Gegend abgesetzt.

Die Ursache für die Sojus-Fehlfunktion ist noch nicht geklärt. Es war das erste ernsthafte Problem beim Start einer Sojus-FG-Rakete bei über 60 absolvierten Starts seit 2001.

Die zwei Raumfahrer sollten am Vormittag zu einem sechsmonatigen Forschungsaufenthalt auf der ISS aufbrechen, um das Team um den Deutschen Alexander Gerst zu verstärken. Dieser hatte vor einer Woche das Kommando auf internationalen Raumstation übernommen.