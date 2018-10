Damit sie nicht rüberkommen: NGO der Identitären Bewegung bezahlt Flüchtlinge im Libanon

Bei den Mitarbeitern der Organisation, die vor Ort im Libanon aktiv sind, soll es sich laut der Deutschen Welle um Nils Altmieks und Sven Engeser handeln. Beide sind Mitglieder bei der Identitären Bewegung. Das Ziel der Organisation sei es, eine Weiterreise der Flüchtlinge nach Europa zu verhindern. Gegenüber der Deutschen Welle äußerte sich Engeser mit den Worten:

Die meisten Migranten, die nach Europa kommen, haben einen muslimischen Hintergrund und tragen so zur Islamisierung des Kontinents bei. In mehreren größeren europäischen Städten sind wir als Europäer bereits in der Minderheit. Wir wollen unsere ethnische und kulturelle Identität schützen.