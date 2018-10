Wiktorija Skripal: Wenn mein Onkel aus dem Koma erwacht wäre, würde er uns kontaktieren (Video)

Die Nichte des vergifteten ehemaligen russischen Spions Sergej Skripal glaubt den britischen Angaben zum Zustand ihres Onkels nicht. Wiktorija Skripal erklärte, dass ihr Onkel sich bei seiner Familie gemeldet hätte, wenn er aus dem Koma erwacht wäre.

Mehr zum Thema - Seit sechs Monaten kein Lebenszeichen von Sergej Skripal – Bundesregierung ist das egal

Der britische Journalist Mark Urban soll sich mit Sergei Skripal persönlich getroffen haben, als er an seinem Buch "The Skripal files" arbeitete. Wiktorija Skripal, die Nichte des ehemaligen GRU-Offiziers Sergei Skripal, erklärte im Rahmen ihrer Pressekonferenz, dass sie an dieser Geschichte Zweifel habe, da ihr Onkel nach seinem Erwachen auf jeden Fall seine Familie kontaktieren würde. "Wenn es stimmt, was man jetzt behauptet, dann hätte er längst eine Möglichkeit gefunden, seine Mutter anzurufen", so Wiktorija.