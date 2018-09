Studie: Bomben der Alliierten im 2. Weltkrieg sandten Schockwellen bis in die Ionosphäre

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch "Dresden 1945" 360 Grad Installation der Zerstörung Dresdens durch die Luftangriffe im Februar 1945, Deutschland, 26. Januar 2015.

Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass die Bomben auf deutsche Städte wie Dresden und Hamburg im Zweiten Weltkrieg Schockwellen bis in die Ionosphäre sandten, also auch in 300 Kilometern Höhe noch nachweisbar waren.