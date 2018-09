Poroschenko will die russische Schwarzmeerflotte von der Krim verbannen

Quelle: AFP © Genya Savilov Am 20. September protestierten Ultranationalisten vor dem ukrainischen Parlament in Kiew gegen die Politik und die Rede von Präsident Petro Poroschenko.

In seiner Rede am Donnerstag vor der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament in Kiew, holte Präsident Petro Poroschenko zum Rundumschlag aus. Drei Tage zuvor unterzeichnete er die Verordnung zur Aufkündigung des Freundschaftsvertrages mit Russland.