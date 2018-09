Australien wieder im Goldrausch: Zwei Goldnuggets im Wert von 10 Mio. Euro in vier Tagen gefunden

© RNC Minerals

In Westaustralien haben Bergleute in nur vier Tagen zwei wohl größte Nuggets in der Geschichte entdeckt. Obwohl die Goldschürfer, die die Funde selbst gemacht haben, glauben, dass in der Mine noch viel mehr zu holen ist, will die Betreiberfirma das Objekt verkaufen.