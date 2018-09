Ex-Verteidigungsminister Irans: „USA folgen dem Gesetz des Dschungels“ (Video)

Quelle: Reuters © Reuters Über zweitausend US-Soldaten sind derzeit offiziell in Syrien stationiert. (Foto aus Tabqa, Juni 2017)

In einem exklusiven RT-Interview spricht der Brigadegeneral und ehemalige Verteidigungsminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Dehghan, über die Situation in Syrien und die destruktive Rolle der USA und Israels in dem Konflikt.