RT-Chefin Simonjan kontert May: "Drohen Ihnen Kündigung und Blähungen? Gebt RT die Schuld dafür"

Quelle: www.globallookpress.com RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan

RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan kommentierte die Kritik der britischen Premierministerin Theresa May am Fernsehsender RT. May äußerte zuvor ihre Zweifel an der Objektivität der Berichterstattung von RT als ein Propagandawerkzeug der russischen Regierung.