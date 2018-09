Iranischer Präsident fordert Ende der "illegalen" Präsenz von US-Truppen in Syrien

Quelle: Reuters Der iranische Präsident Hassan Rohani im Parlament, Teheran, Iran, 28. August 2018

Die anhaltende "illegale" Präsenz von US-Militars in Syrien werde, so der iranische Präsident, die Krise nur weiter verschlimmern. Die USA verletzten damit jegliche Regeln. Die internationale Gemeinschaft müsse sich jetzt am Wiederaufbau Syriens beteiligen.