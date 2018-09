US-Außenminister Pompeo: Indien ist unser wichtigster militärischer Verteidigungspartner

Spitzendiplomaten der USA haben alle Anstrengungen unternommen, um die Spannungsfelder zwischen Washington und Neu-Delhi zu überwinden. Am Donnerstag gelang es ihnen und ihren indischen Kollegen, sich auf ein neues Sicherheitsabkommen zu einigen.

Zu einer Zeit, in der Indien versucht, zwischen den Beziehungen zu den USA sowie den BRICS-Partnern China und Russland zu balancieren, setzen die Vereinigten Staaten das Ziel, die Sicherheitskooperation, einschließlich den Waffenhandel, mit Neu-Delhi zu verstärken.

Beachtenswert dabei ist, dass die Regierung des indischen Premierministers Narendra Modi vor einiger Zeit beschloss, trotz des Protestes der USA, russische S-400-Raketensysteme zu kaufen, was der US-Verteidigungsminister James Mattis auf seinem Weg nach Indien in dieser Woche versuchte herunterzuspielen:

Ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, dass Freiheit bedeutet, dass Nationen manchmal nicht miteinander einverstanden sind. Das bedeutet nicht, dass wir keine Partner sein können.

Nach dem sogenannten "2+2"-Dialog, an dem US-Verteidigungsminister James Mattis, US-Außenminister Mike Pompeo und deren indische Amtskollegen teilnahmen, kündigten beide Seiten die Unterzeichnung des COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement) an, das Mattis zufolge den Weg für den Austausch "sensibler Technologien" mit Indien ebnet.

Pompeo begrüßte bei einer Pressekonferenz die Entwicklung als einen neuen Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten:

Der Auftakt des 2+2[-Dialogs] war etwas Besonderes, ein historisches Niveau für die Beziehungen, das die beiden Länder bisher nicht hatten. […] Wir freuen uns, dass wir zwei Abkommen mit Indien, das COMCASA-Abkommen, bekannt geben können, und wir haben uns außerdem darauf geeinigt, unsere militärische Zusammenarbeit mit Indien als unseren wichtigsten Verteidigungspartner auszubauen.

Der indische Verteidigungsminister Nirmala Sitharaman unterstrich ebenfalls, dass mit der verstärkten militärischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern die bilateralen Beziehungen auf "ein neues Niveau" gestiegen seien.

Was die Waffen betrifft, die Indien von den USA kaufen will, so soll der Direktor der US Defense Security Cooperation Agency, Generalleutnant Charlie Hooper, laut der Financial Times lediglich erklärt haben, dass Gespräche über den Verkauf von "vielen, vielen Systemen" nach Indien laufen.

Ein anderer US-Beamter soll gesagt haben, dass Indiens Einkaufsliste fortgeschrittene Drohnen, Hubschrauber und Kampfflugzeuge, einschließlich die Jets F-16 und F-18, enthalte, um russische Modelle zu ersetzen.