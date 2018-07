Keine Migrantenzentren auf libyschem Territorium – Premierminister Sarradsch weist EU-Pläne zurück

Quelle: Reuters Fayiz as-Sarradsch

Die italienischen Pläne, Aufnahme- und Identifikationszentren für Migranten in Afrika aufzubauen, könnten jetzt an dem Land scheitern, in dem sie geplant waren – Libyen. Der Premierminister des Landes hat sich in einem Interview deutlich dagegen ausgesprochen.