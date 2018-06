Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump vereinbart

Russland und die USA haben sich auf Datum und Ort des lang erwarteten Treffens zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geeinigt, sagte der Berater des russischen Präsidenten Juri Uschakow.

Er fügte hinzu, dass die Einzelheiten des Treffens am Donnerstag bekannt gegeben werden. Die beiden Staats- und Regierungschefs werden sich wahrscheinlich mittags treffen und Einzelverhandlungen führen, gefolgt von einer gemeinsamen Pressekonferenz, sagte Uschakow gegenüber RIA Novosti.

Die Gespräche zwischen Putin und Trump könnten demzufolge "einige Stunden dauern", erklärte er und fügte hinzu, dass auch ein Arbeitsfrühstück und andere Protokollpunkte geplant seien. Der Berater nannte das Treffen des russischen und des US-Präsidenten "das wichtigste internationale Ereignis dieses Sommers" und zeigte sich davon überzeugt, dass es für die beiden Nationen und die Weltgemeinschaft von größter Bedeutung sei.

Die Kontakte zwischen Moskau und Washington im Vorfeld der Gespräche intensivierten sich Mitte Juni, wobei Trump die Hoffnung äußerte, den russischen Präsidenten Wladimir Putin bald treffen zu können.

Nach Worten von Trumps Sicherheitsberater John Bolton rechneten die USA nicht mit konkreten Ergebnissen bei dem angekündigten Treffen der Präsidenten. Dazu habe es zu lange kein Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland gegeben, sagte der US-Vertreter am Mittwochabend in Moskau vor Journalisten. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass Trump und Putin bestimmte Ergebnisse erzielten.

Trump gehe davon, dass der Gipfel im Interesse der nationalen Sicherheit der USA sei, sagte Bolton. Bolton hatte am Mittwoch in Moskau mit Putin und mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen. Ein Treffen Lawrows mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo noch vor dem Gipfel sei nicht ausgeschlossen, sagte der Sicherheitsberater.

Beobachter halten es für möglich, dass der Gipfel während Trumps Europareise Mitte Juli stattfinden könnte. Bislang stehen der Nato-Gipfel in Brüssel am 11. Und 12. Juli und ein Besuch in Großbritannien am 13. Juli fest. Bolton schloss nicht aus, dass Trump und Putin über eine Rückkehr Russlands in die G8 sprechen werden.