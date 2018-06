War es das Russengift? Deutschland scheitert erstmals in der Vorrunde einer Fußball-WM

Quelle: Reuters

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft gescheitert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw unterlag am Mittwoch in Kasan mit 0:2 (0:0) gegen Südkorea.