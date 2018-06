Im goldenen Käfig: Sechster Jahrestag des Assange-Martyriums (Video)

WikiLeaks-Gründer Julian Assange sitzt auf den Tag genau seit sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Assange war in die Botschaft geflüchtet, da er befürchtete, über Schweden an die USA ausgeliefert zu werden.