WM-Laune in ganz Russland: So fiebern Fußballfans aus Island, Brasilien und der Schweiz (Video)

In Sankt Petersburg spielten am 16. Juni Island gegen Argentinien. Auf der Fan-Meile der russischen Stadt waren Island-Anhänger auch als Wikinger unterwegs. Am Ende war es 1:1.

Ganz Russland ist derzeit im Fußballfieber. Tausende begeisterte Fußballfans sind angereist, um ihre Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft 2018 zu unterstützen. Islands Anhänger zeigten auch in Moskau ihren kämpferische Wikinger-Schrei.

Am vergangenen Samstag führten Islands Fans im Moskauer Park Sarjadje ihren berühmten "Huh"-Schlachtruf auf und erzählten, was sie von Russland als WM-Gastgeber halten. Gleichzeitig tanzten und sangen in der südrussischen Stadt Rostow am Don zahlreiche Fans aus Brasilien und der Schweiz und sorgten so für eine ausgelassene Party-Stimmung.