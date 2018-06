Ukrainischer Journalist Kotsaba nach der Haft: "Doppelmoral der EU ist beschämend" (Video)

Nach 524 Tagen im Gefängnis ist der ukrainische Journalist Ruslan Kotsaba wieder auf freiem Fuß. Sein Vergehen? Er kritisierte die ukrainische Regierung und den Militäreinsatz der ukrainischen Armee im Donbass.

In der Podiumsdiskussion zeigt er sich enttäuscht und berichtet, dass er erst zwei Stunden vor Beginn der Diskussion von seiner Anwältin Tatjana Montjan erfahren habe, dass die Staatsanwaltschaft ihn erneut anklagen will. Gegenüber RT Deutsch spricht Kotsaba über die in der Ukraine verhafteten Journalisten und vor allem darüber, wie er die Thematisierung der Situation in der Ukraine in Europa findet.