LIVE: Donald Trump äußert sich zum historischen Gipfel mit Kim Jong-un

Historischer Handschlag: Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump unterzeichneten am Dienstag eine gemeinsame Vereinbarung.

US-Präsident Donald Trump äußert sich nach dem historischen Treffen mit dem nordkoreanischen Staatsoberhaupt Kim Jong-un gegenüber der Presse. RT Deutsch zeigt das Statement des US-Präsidenten im Live-Stream.

Bei ihrem Treffen auf der Insel Sentosa am Dienstag in Singapur hatten die beiden Staatschefs zuvor eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Beide kündigten einen "großen Wandel" beziehungsweise "große Veränderungen" an.

Über den konkreten Inhalt der Vereinbarung wurde zunächst nichts bekannt. Laut Trump haben beide Seiten sich auf erste Schritte zur atomaren Abrüstung verständigt. Diese werden "sehr, sehr schnell beginnen", sagte der US-Präsident während der Unterzeichnung des gemeinsamen Dokuments.