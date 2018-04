Alibabas Jack Ma fordert Zuckerberg auf, die Probleme Facebooks zu lösen

Wie viele Facebook-Nutzer von dem Datenskandal betroffen sind, ist nicht bekannt. Die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern weltweit könnten weiterverkauft worden sein. Die Firma Cambridge Analytica griff Daten von Facebook ab und veräußerte diese weiter. Das Unternehmen arbeitete auch mit der Wahlkampagne Donald Trumps zusammen.

Vor dem heutigen Erscheinen Zuckerbergs im Kongress sagte der US-Senator Richard Blumentahl (Connecticut), es gehe um den "Tag der Abrechnung". Zuckerberg bereitete sich mithilfe von Beratern und Sprechtrainern auf seinen heutigen Auftritt vor. Auch am Mittwoch muss sich Zuckerberg zum Datenskandal verantworten und aussagen, inwieweit Facebook davon wusste.

Am Montag löschte der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak sein Facebook-Konto. Damit wolle er seine Privatsphäre schützen:

Schaut euch das mal von der Privatsphäre her an. Mark Zuckerberg kauft alle Häuser um sein eigenes herum und kauft viel Boden in Hawaii rund um sein Grundstück, wegen seiner Privatsphäre.