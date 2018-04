US-Botschafterin Haley: Russland wird niemals unser Freund sein, wir werden sie bei Bedarf verhauen

Nikki Haley, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, ist für ihre unfreundliche Haltung gegenüber Moskau bekannt. Mit ihrer jüngsten russophoben Bemerkung bei einer Rede in North Carolina hat sie jedoch alles Bisherige in den Schatten gestellt.

Bei einer Ansprache an der Duke University in North Carolina am 4. April verkündete Haley im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde gegenüber Studenten:

Russland wird nie unser Freund sein! Wir werden aber wenn nötig mit Russland zusammenarbeiten und ihnen wenn nötig eine runterhauen.

Dann ging Haley noch einen Schritt weiter:

Das sind nicht nur leere Worte. Schaut euch unsere Aktionen an. Wir haben 60 russische Diplomaten bzw. Spione ausgewiesen, wir haben die Ukraine bewaffnet, damit diese sich verteidigen kann.

Nach Angaben der UN-Gesandten vollziehen die USA "zwei Dinge, die Russland niemals von uns erwarten würde, nämlich die weitere Vergrößerung unseres Militärs und den Ausbau unserer Energiepolitik".

Also, dieser Präsident hat mehr gegen Russland getan als jeder andere Präsident seit Reagan", behauptete Haley weiter.

"Ihr habt noch nicht gesehen, was diese Regierung Russland alles antun wird", betonte sie und sagte dann abschließend: