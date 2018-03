Russisches Verteidigungsministerium: USA haben Provokationen mit Chemiewaffen in Syrien vorbereitet

Dem Sprecher des russischen Generalstabs Sergej Rudskoj zufolge verfügt Russland über zuverlässige Informationen, dass Instrukteure der Vereinigten Staaten diverse Milizen in der Nähe der südsyrischen Stadt At-Tanf ausgebildet haben. Die Ausbildung soll das Durchführen von Chemiewaffenangriffen unter falscher Flagge umfassen haben.

Anfang März wurden die Sabotagegruppen in die südliche Deeskalationszone, in die Stadt Deraa, stationiert. Dort befinden sich Einheiten der so genannten Freien Syrischen Armee", erklärte Rudskoj.