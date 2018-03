Fall Skripal: Regierung historisch nicht korrekt - Nervengift im Zweiten Weltkrieg?

Quelle: Reuters Dekontamination in Salisbury

Der angebliche Einsatz des Giftes Nowitschok in Salisbury stelle laut westlichen Regierungschefs die "erste offensive Anwendung eines solchen Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar". Es wurde in diesem Krieg jedoch in Europa kein Nervengift eingesetzt.