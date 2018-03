Ukraine verbietet im Land lebenden Russen die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl

Quelle: Reuters © Valentyn Ogirenko Der ukrainische Innenminister Arsen Awakow.

Die Ukraine hat bekanntgegeben, dass es am Sonntag die auf ukrainischem Gebiet lebenden Russen an der Stimmabgabe zur russischen Präsidentschaftswahl hindern will.