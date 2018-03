"Verschwörungstheorien" bei Youtube: Wikipedia soll bei Zensur helfen

Diesen Beitrag nannte Youtube als Beispiel für "Verschwörungstheorien", die mithilfe von Wikipedia markiert und neutralisiert werden sollen.

Die Videoplattform Youtube will in Zukunft Beiträge mit "Verschwörungstheorien" kennzeichnen und neutralisieren, indem sie Texte von Wikipedia dazustellt, "die der Theorie widersprechen" – doch wer entscheidet, was Verschwörungstheorie ist und was nicht?