Erstes Opfer des polnischen "Holocaust-Gesetzes": Anzeige gegen argentinisches Nachrichtenportal

Quelle: Reuters © Omar Marques / Sopa Images Jüdischer Friedhof in Krakau, Polen, 1. Februar 2018.

Polens so genanntes Holocaust-Gesetz ist seit kurzem in Kraft. Die erste darauf gestützte Anzeige trifft ein argentinisches Newsportal. Dieses hatte einen Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Massaker an Juden im polnischen Dorf Jedwabne 1941 befasste.