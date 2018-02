Syrien: Keine der Konfliktparteien ist an Waffenstillstand interessiert (Video)

Quelle: Reuters © Eduardo Munoz

In Syrien ist der Waffenstillstand, auf den sich der UN-Sicherheitsrat am Samstag geeinigt hat, offenbar jetzt schon gescheitert. In westlichen Medien wird die Regierung Bashar Assads für die Verletzungen verantwortlich gemacht.