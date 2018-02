Zeitgleich mit Amoklauf - Waffenhersteller Heckler und Koch nach Valentinsgrüßen in der Kritik

Der deutsche Waffenhersteller Heckler und Koch hat sich für einen Valentinstagsgruß entschuldigt. Das Bild einer Waffe, umrahmt mit in Herzform drapierten Patronen, erzürnte unter dem Eindruck des Amoklaufes in Parkland, Florida die Nutzer sozialer Medien.

Es sollte ein Liebesgruß des deutschen Waffenherstellers an die Kunden und die künftigen Abnehmer werden: "With Love from Heckler und Koch."

Heckler & Koch hat diesen Tweet jetzt anscheinend gelöscht. pic.twitter.com/JoS0mLQHCJ — Stefan Niggemeier (@niggi) February 15, 2018

Den Tweet hat das Unternehmen mittlerweile gelöscht. Angesichts des Massakers an einer US-amerikanischen Highschool, das am gleichen Tag stattgefunden hatte, empfanden viele Nutzer der sozialen Medien den Tweet als geschmacklos. Heckler und Koch sah sich veranlasst, sich für die vermeintliche Pietätlosigkeit zu entschuldigen, obwohl man selbst keinen Einfluss darauf gehabt habe. Die Veröffentlichung habe die Tochtergesellschaft in den USA getätigt. Die deutsche Niederlassung selbst unterhalte keine Konten in den sozialen Medien. Ein 19-Jähriger hatte am Mittwoch an der Marjorie Stoneman Douglas Highschool in Parkland, Florida 17 Menschen mit einer halbautomatischen Waffe getötet.

