Trump: "Nicht unbedingt sicher", dass Israelis und Palästinenser Frieden schließen wollen

Donald Trump geht nicht näher auf seine Vision für den israelisch-palästinensischen Friedensprozess ein. Er hat jedoch bemerkt, dass keine der beiden Seiten "auf der Suche nach Frieden" zu sein scheint, seit er Jerusalem offiziell als Israels Hauptstadt anerkannt hat.

Präsident Trump machte die umstrittene Entscheidung am 6. Dezember letzten Jahres bekannt und wies das Außenministerium an, die US-Botschaft von Tel Aviv in die Heilige Stadt zu verlegen. Sie markierte "den Beginn einer neuen [amerikanischen] Herangehensweise an den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern".

Trump betonte, dass die USA nach wie vor fest entschlossen sind, einen Beitrag zur Förderung eines Friedensabkommens zu leisten, und betonte, dass es letztlich Sache der Konfliktparteien selbst sei, sich auf eine Festlegung der Grenzen eines künftigen palästinensischen Staates zu einigen, einschließlich der "spezifischen Grenzen der israelischen Souveränität in Jerusalem".

Die Ankündigung Trumps zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt löste verständlicherweise Empörung unter den Palästinensern aus, die wöchentlich protestieren. Dutzende ließen bei Zusammenstößen mit israelischen Streitkräften ihr Leben.

Als Trump am Sonntag von der Tageszeitung Israel Hayom gefragt wurde, wann genau die USA ihren Friedensplan enthüllen werden, sagte er, dass Palästinenser und Israelis nach seiner Ankündigung nicht bereit seien, eine Einigung zu erzielen.

"Wir werden sehen, was los ist. Ich würde sagen, dass die Palästinenser im Moment nicht danach streben, Frieden zu schließen, sie streben nicht danach, Frieden zu schließen. Und ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob Israel danach strebt, Frieden zu schließen. Also werden wir einfach sehen müssen, was passiert", sagte Trump und weigerte sich, Details über den Fahrplan Amerikas, heraus aus diesem jüngsten Schlammassel, preiszugeben.

"Ich denke, Jerusalem war ein sehr großer Punkt. Und ich denke, es war ein sehr wichtiger Punkt. Die Hauptstadt, Jerusalem zu Ihrer großen Hauptstadt zu machen, war für viele Menschen eine sehr wichtige Sache", sagte Trump und forderte beide Seiten - insbesondere die Palästinenser - auf, dies bei der Suche nach einem Kompromiss zu berücksichtigen.

"Indem ich Jerusalem vom Tisch genommen habe, wollte ich klarstellen, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist, und was die spezifischen Grenzen betrifft, würde ich das unterstützen, was beide Seiten vereinbart haben. "

Die Palästinenser, deren Reaktion durchaus vorhersehbar war, lehnen die Rolle der USA im Friedensprozess weiterhin ab. Sie betonen, dass ihre offizielle Position unverändert bleibt und dass sie die Errichtung eines unabhängigen Staates innerhalb der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt ins Auge fassen.

Israel seinerseits verfolgt weiterhin aggressiv den Ausbau der jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten, die ein weiterer großer Stolperstein im Friedensprozess sind. Die israelische Siedlungspolitik, die nach Trumps Amtsantritt an Tempo gewonnen hat, stößt auf breite Unterstützung durch den US-Botschafter, David Friedman.

Auf die Frage, wie er mit den israelischen Siedlungen umzugehen gedenkt, weigerte sich Trump, deren illegale Expansion zu verurteilen, sagte aber: "Die Siedlungen sind etwas, was sehr kompliziert ist und immer den Frieden erschweren, deshalb denke ich, dass Israel mit den Siedlungen sehr vorsichtig sein muss. "

Trump bemerkte auch seine "große" Freundschaft mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. "Ich denke, dass Bibi Netanjahu eine tolle Person ist, ein hervorragender Führer, ich denke, dass die Beziehungen gut sind, aber ich denke, dass sie viel besser sein werden, wenn sie jemals einen Friedensvertrag abschließen können", sagte der US-Führer zu Israel Hayom.

Im Zuge eines weiteren umstrittenen Schrittes, der offensichtlich darauf abzielt, die Palästinenser zu Verhandlungen mit den Israelis zu zwingen, üben die USA wirtschaftlichen Druck aus. Washington hat der palästinensischen Flüchtlingsorganisation UNRWA 65 Millionen Dollar von einer geplanten Rate von 125 Millionen Dollar vorenthalten. Trump beschuldigte in einem seiner Tweets auch die Palästinenser, den USA nicht genügend "Wertschätzung oder Respekt" entgegenzubringen, nachdem er "den härtesten Teil der Verhandlungen vom Tisch genommen hatte". Tel Aviv wird unterdessen von Washington nicht unter Druck gesetzt, seinen Kurs zu ändern.

