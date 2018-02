Krim-Abgeordneter: NATO-Provokationen im Schwarzen Meer sollen Wählern in USA und EU imponieren

Das sind völlig unverhüllte Provokationen. Alle Aktivitäten von NATO-Schiffen im Schwarzen Meer sind ein Zeichen von Gewalt. Dieses ganze 'Muskelspiel' richtet sich in erster Linie an die europäischen und US-amerikanischen Wähler, die davon überzeugt sein sollen, dass die NATO der Souverän der Meere bleibt, während die Russen angeblich demütig und ängstlich bleiben", so der Abgeordnete Dmitri Belik gegenüber RIA Nowosti.