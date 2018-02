Neuer Sturm im Russiagate-Wasserglas: Chef der russischen Außenaufklärung weilte in Washington

Quelle: Sputnik Die russischen Geheimdienstchefs Sergej Naryschkin (links), Leiter der Auslandsaufklärung SWR, und Alexander Bortnikow, Chef des Föderalen Sicherheitsdienstes FSB.

In einem Fernsehgespräch gab der russische Botschafter in den USA bekannt, dass sich SWR-Chef Sergej Naryschkin in Washington mit US-Kollegen getroffen hatte. US-Medien und Kongress hoffen nun auf neue Nahrung für das ins Stocken geratene "Russiagate".