Davos und Moskau: Netanjahu und Putin treffen sich zu Gesprächen über Lage in Syrien

Quelle: Reuters © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS Benjamin Netanyahu und Wladimir Putin, Sochi, Russland, 23. August 2017.

Am kommenden Montag werden sich der russische Präsident Wladimir Putin und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in Moskau treffen. Schwerpunkt ist die Lage in Syrien. Netanjahu geht es vor allem um die Rolle des Iran in der Region.