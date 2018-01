Jüdische Organisationen in USA zu Netanjahu: Deportation von Afrikanern sei "Verrat jüdischer Werte"

Quelle: Reuters Protest afrikanischer Flüchtlinge in Tel Aviv am 5. Januar 2014 (Archivbild).

Die Anti-Defamation League (ADL) und die Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) haben in einem offenen Brief ihre "ernste Besorgnis" über einen neuen Plan Israels geäußert, gemäß dem Migranten und Asylsuchende gegen ihren Willen in ungenannte Drittländer geflogen werden sollen.