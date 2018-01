"Assange Status trotz kryptischer Tweets unverändert" - ecuadorianische Botschaft gegenüber RT

Nach einem kryptischen Tweet des Whistleblowers und WikiLeaks-Gründers Julian Assange gibt es Spekulationen über seine Gesundheit und seinen Aufenthaltsort. Die ecuadorianische Botschaft aber bestätigte RT, dass Assange sich weiterhin in der Botschaft aufhielte und es keinen Grund zur Sorge gäbe.

Am Neujahrstag hatte Julian Assange einen bizarren Tweet veröffentlicht. Dieser enthielt 60 Zeichen und das Musikvideo "Paper Plane" der britischen Rapperin MIA.

Der Tweet ließ vermuten, dass es sich um eine Code handelt, mit der sich Daten entschlüsseln lassen. Einer anderen Theorie nach könnte es sich um einen Code handeln, der Eingeweihten vermittelt, dass Assange bald oder bereits verstorben ist. Die Veröffentlichung dieses "deadman´s switch" könnte die Veröffentlichung weiterer WikiLeaks-Akten initiieren.

Die Internetnutzer versuchten auch in dem Song-Text der Sängerin nach einem tieferen Sinn zu suchen, der Aufschlüsse über Assanges Zustand zulässt. Hierin heißt es unter anderem:

Wenn Du mich an der Grenze fasst, ich habe Visa in meinem Namen. Ich habe mehr Unterlagen als der KGB...

Der Australier Julian Assange hält sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft Londons auf, da er eine Auslieferung in die USA fürchtet. Ein Sprecher der ecuadorianischen Botschaft teilte RT mit, dass sich nichts am Aufenthaltsort und Zustand des Whistleblowers geändert habe. Seit seinem letzten Tweet am Neujahrstag gab es keine weiteren Veröffentlichung oder Stellungnahmen seinerseits.

