Lawrow: Ausbildung von Ex-Terroristen durch USA in Syrien besorgniserregend

Anti-Terror-Missionen sollten nicht dazu benutzt werden, Regierungen zu stürzen, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow gegenüber RT und fügte hinzu, Moskau sei besorgt über die jüngsten Berichte über die Ausbildung ehemaliger Terroristen in Syrien durch die USA.

"Versuche, von den Zielen der Terrorismusbekämpfung zu profitieren - die gemeinsam, einheitlich und ohne Doppelmoral sein sollten - sind beunruhigend", sagte Lawrow. Diese Ziele sollten nicht dazu benutzt werden, die eigene Agenda zu fördern, einschließlich dem "Austausch unerwünschter Regime", fügte er hinzu.

Lawrow sagte, er habe "gemischte Gefühle" bezüglich des Engagements seines westlichen Pendants für den syrischen Friedensprozess.

"Rex Tillerson pflegte mir zu sagen, dass das Hauptziel der USA in Syrien darin besteht, den IS zu besiegen, aber jetzt wird es immer vager und vager", erklärte der russische Chefdiplomat. Stattdessen sollen die Streitkräfte nun bis zum Beginn des politischen Prozesses in Syrien bleiben, oder, wie einige US-Beamte behaupten, bis zum Rücktritt des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Wie Lawrow es ausdrückte, "ist die Information, dass einige US-Militärstützpunkte in Syrien damit begonnen haben, Militante, einschließlich ehemaliger Mitglieder terroristischer Gruppen, auszubilden, natürlich sehr besorgniserregend".

Anfang Dezember veröffentlichte Russlands Zentrum für die Aussöhnung der Konfliktparteien in Syrien eine Erklärung, in der die US-geführte Koalition beschuldigt wird, die sogenannte "New Syrian Army" zu gründen. Die Gruppe besteht angeblich aus Überresten des selbsternannten "Islamischen Staates", der al-Nusra-Front und anderen Kämpfern und hat ihren Sitz in einem Flüchtlingslager im Nordosten Syriens, das 20 Kilometer von der Stadt Al-Shaddadah entfernt liegt. Lokale Flüchtlinge, die aus IS-befreiten Gebieten zurückkehren, geben an, dass das Flüchtlingslager von der Koalition seit mindestens einem halben Jahr als Übungsplatz für Militante genutzt wird.