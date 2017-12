Stadt der Toten: Zahl der Todesopfer in Mossul wächst auch noch Monate nach der Befreiung [VIDEO]

Quelle: RT

Die Befreiung Mossuls vom IS war mit hohen Kosten verbunden, und die Zahl der Todesopfer steigt weiter an, da noch sehr viele Leichen - von Zivilisten und Terroristen - unter den Trümmern liegen. RT musste bei einem Besuch in der zerstörten Stadt feststellen, dass das Bergen der Leichen die Helfer vor eine Mammutaufgabe stellt.