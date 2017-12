Jens Stoltenberg ist zwei weitere Jahre NATO-Generalsekretär – Wir zeigen seine Sternstunden

Der ehemalige norwegische Premierminister ist seit Oktober 2014 NATO-Generalsekretär und darf es nun zweit weitere Jahre bleiben. Während seiner Amtszeit machte er dabei nicht immer eine glückliche Figur. Wir bringen ein "Best Of" des alten und neuen NATO-Generalsekretärs.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (58) kann zwei weitere Jahre im Amt bleiben. Vertreter der 29 Bündnisstaaten sprachen sich am Dienstag einstimmig dafür aus, den Vertrag des früheren norwegischen Regierungschefs bis Ende September 2020 zu verlängern. Er wäre nach vier Jahren eigentlich im September des kommenden Jahres ausgelaufen.

Zu den aktiven Unterstützern einer Vertragsverlängerung für Stoltenberg gehörte unter anderem die Bundesregierung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatten in der vergangenen Woche öffentlich dafür geworben, weiter auf den 58-Jährigen zu setzen.

Der ehemalige norwegische Premierminister ist seit Oktober 2014 NATO-Generalsekretär – und machte dabei nicht immer eine glückliche Figur. Hier ein "Best Of" des alten und neuen Nato-Generalsekretärs.

Die Türkei als feindlicher Staat

Stoltenberg versuchte im November, das ohnehin schon prekäre Verhältnis der NATO zum Mitgliedsstaat Türkei zu retten, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer Trident-Speerübung in Norwegen auf einer "Feindkarte" dargestellt wurde. Während der computerunterstützten Übung wurde der türkische Gründervater Mustafa Kemal Atatürk in einer "feindlichen Führerliste" gezeigt, und Erdoğans Name und Porträt wurden auch bei einem simulierten "feindlichen Kollaborateur"-Chat aus derselben Übung verwendet. Die Türkei, empört über die Geringschätzung durch ihre eigenen Verbündeten, zog 40 Soldaten von den Übungen ab.

Gestern haben Sie die Unverschämtheit bei NATO-Übungen in Norwegen miterlebt. Es gibt einige Fehler, die nicht von Narren begangen werden können, sondern nur von niederträchtigen Menschen.

Das sagte Erdogan in einer Fernsehansprache, nachdem der Schlamassel öffentlich wurde. Er fügte hinzu, dass der Vorfall "ein Spiegelbild einer verzerrten Sichtweise ist, die wir in der NATO seit einiger Zeit beobachten."

Die NATO entschuldigte sich für den Vorfall, den sie einem norwegischen zivilen Auftragnehmer in die Schuhe schob. In einer Erklärung betonte Stoltenberg, dass das Handeln des Auftragnehmers nicht den Werten der NATO entspreche. Ähnliche Aussagen kamen vom norwegischen Verteidigungsministerium.

Die Bombardierung Libyens, das "klare UN-Mandat" und die "geschützten Zivilisten".

In einem Interview im Mai betonte Stoltenberg, dass die NATO-Bombardierung Libyens im Jahr 2011 "Zivilisten schützte" und Teil eines "klaren UN-Mandats" sei.

Der damalige Generalsekretär Anders Rasmussen erläuterte das Mandat der NATO im März 2011 sehr deutlich und erklärte, dass die NATO die Verantwortung für die "Durchsetzung der Flugverbotszone mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung zu schützen, übernehmen würde, und das Mandat gehe nicht darüber hinaus".

Das Problem ist, dass die NATO (und eine Koalition aus arabischen Staaten, die den libyschen Führer Muammar Gaddafi absetzen wollten) weit mehr taten, als nur eine Flugverbotszone durchzusetzen und Zivilisten zu "schützen". Wie ein NATO-Beamter im August 2011 gegenüber CNN berichtete, haben "Special Forces Truppen aus Großbritannien, Frankreich, Jordanien und Katar vor Ort in Libyen in den letzten Tagen ihre Operationen in Tripolis und anderen Städten intensiviert, um den Rebellen zu helfen, während sie ihren letzten Vorstoß gegen das [Gaddafi]-Regime vollzogen haben."

Die britische Presse war nicht sehr zögerlich, als es darum ging, die "außerplanmäßigen" Aktivitäten der NATO in Libyen bekannt zu machen. Im Januar 2012 berichtete die BBC über die "Insider-Geschichte der geheimen Mission Großbritanniens, Gaddafi zu besiegen", die damit beginnt, dass "die britischen Bemühungen, Gaddafi zu stürzen, nicht auf Luftangriffe beschränkt waren. Am Boden – und in aller Stille – mischten sich Spezialkräfte mit Rebellenkämpfern ein. Das ist die bisher ungeklärte Darstellung der entscheidenden Rolle, die sie gespielt haben."

Was die NATO betrifft, die libysche Zivilisten "beschützt", wie hätte Stoltenberg das wissen können? Die NATO hatte nie ein besonderes Interesse daran, herauszufinden, wer bei ihren Luftangriffen getötet wurde. Bis zum Ende ihrer Libyen-Kampagne bestand die sie darauf, dass es keine "bestätigten" Fälle von der Allianz gab, in denen Zivilisten getötet wurden. Der Grund dafür war ganz einfach: Wie die New York Times im Dezember 2011 berichtete, "hatte das Bündnis eine eigene Definition für "bestätigt" geschaffen: Nur ein Tod, den die Nato selbst untersucht und bestätigt hatte, konnte als bestätigt bezeichnet werden. Aber da die Allianz es ablehnte, Vorwürfe zu untersuchen, konnte sich die Zahl der Opfer per Definition nicht verändern.

Stoltenberg ist über eine tödliche Explosion in der serbischen Stadt, die von der NATO bombardiert wurde, sehr bestürzt.

Nach einer Explosion im Februar, bei der mindestens eine Person in der serbischen Militäreinrichtung Kragujevac ums Leben kam, übermittelte Stoltenberg dem serbischen Volk sein tiefstes und aufrichtiges Beileid:

Ich bin traurig, von den Explosionen zu hören ... Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl gelten allen Betroffenen und dem serbischen Volk.

Er fügte hinzu:

Während die serbischen Behörden daran arbeiten, die Fakten dieser Tragödie zu ermitteln, möchte ich die Solidarität der NATO in dieser schwierigen Zeit zum Ausdruck bringen. Serbien ist der Nachbar der NATO und ein geschätzter Partner.

Stoltenberg ließ dabei außen vor, dass die NATO Kragujevac 1999 bombardiert hatte. In einem BBC-Bericht vom 24. März 1999 heißt es, dass es bei den NATO-Angriffen auch "Treffer gegen das Waffenwerk Zastava in Kragujevac" gab. Es ist unklar, ob sich die NATO jemals für diese Serie von Explosionen entschuldigt hat.

Stoltenberg kündigt NATO-Russland-Treffen an - vergisst aber, sich mit Moskau zu beraten

Russlands Außenminister Sergej Lawrow war überrascht, als er erfuhr, dass er an einem Treffen mit Stoltenberg teilnehmen würde – ohne vorher konsultiert worden zu sein. Im Mai 2016 kündigte die NATO an, dass sie formelle Gespräche mit Russland führen werde, bevor das Bündnis zu seinem Warschauer Gipfel im Juli zusammentrifft. Aber Moskau wurde nie zu einem solchen Treffen konsultiert.

Warum um alles in der Welt hat er das gesagt? Der Russland-NATO-Rat arbeitet auf der Grundlage des Konsenses.

So zitierte Interfax Lawrow, der damit Moskaus "Verwirrung" ausdrückte.

Stoltenberg sagt, die Nato behalte sich das Recht vor, jeden zu bombardieren, der des "Cyberangriffs" verdächtigt wird.

Als Generalsekretär ist es eine der Hauptaufgaben Stoltenbergs, zu rechtfertigen, warum NATO-Mitglieder riesige Summen für US-amerikanische Waffen ausgeben müssen – und Stoltenber zeichnet sich dadurch aus, dass er mögliche Gründe für die Anwendung dieser Waffen identifiziert. Hacker könnten ein solcher Grund sein, sagte er der deutschen Bild-Zeitung im Juni 2016.

Ein schwerer Cyberangriff kann als Fall für die Allianz eingestuft werden. Dann kann und muss die Nato reagieren", zitierte die Zeitung Stoltenberg.

Abgesehen von einigen der offensichtlichen und erschütternden Implikationen dieser Politik, was genau würde passieren, wenn eine Nation, die fälschlicherweise beschuldigt wird, das Stromnetz der USA zu hacken, von der NATO bombardiert wird, um Vergeltung zu üben?

Und last but not least: We are the World – oder die Gesangskünste von Jens Stoltenberg

Der NATO-Generalsekretär gibt eine Kostprobe seiner Gesangskünste – Zusammen mit seinen NATO-Kumpeln.