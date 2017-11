UNO-Kriegsverbrechertribunal verurteilt serbischen General Mladic zu lebenslanger Haft

Quelle: Reuters © Peter Dejong Die Richter erklärten Mladic in zehn der elf Anklagepunkte für schuldig und folgten mit dem Strafmaß dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das Tribunal der UN in Den Haag sprach den bosnisch-serbischen General Ratko Mladic in zehn von elf Anklagepunkten schuldig, die auf Verbrechen während der Balkankriege in den 1990er Jahren lauteten. Kritiker zweifeln die Ausgewogenheit des Gerichts an.