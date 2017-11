RT-Artikel werden künftig via Google schwerer zu finden sein

Eric Schmidt von Alphabet, während einer Fragestunde im Rahmen des Halifax Sicherheitsforums in Kanada am Samstag, als er gefragt wurde, ob Google "russische Propaganda" fördere:

Die Diskussion bezog sich auf den Google News Dienst der Firma, der die Nachrichten nach Geschichten gruppiert und dann die verschiedenen Medienfirmen mit ihren Inhalten nach Reichweite, Artikellänge und Wahrhaftigkeit einordnet.

Schmidt sage weiter:

Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass wir versuchen die Systeme so zu gestalten, (dass die Inhalte eine große Zahl an Zuschauern erreichen). Aber wir wollen die Seiten nicht verbieten - so operieren wir nicht.