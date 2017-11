Wikileaks: CIA imitiert Antivirus-Software von Kaspersky Lab [Video]

Laut Wikileaks hat die CIA ein Programm geschrieben, das in der Lage ist, sich als Antivirus-Software des russischen Unternehmens Kaspersky Lab zu tarnen. Einmal installiert, schickt das Programm dann Informationen an die CIA.

Kaspersky Lab stand in jüngster Zeit öfter in der Kritik. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, mittels seiner Software Spionage zu betreiben. Die jetzigen Enthüllungen lassen die Anschuldigungen jedoch in einem völlig anderen Licht erscheinen.

Mehr zum Thema: WikiLeaks: CIA gab sich mittels falschen Codes als Kaspersky aus