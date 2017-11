Ukrainische Hardliner fordern Abbruch diplomatischer Beziehungen zu Russland - Abstimmung ungewiss

Der Kreml ist davon überzeugt, dass im Falle einer Entscheidung Kiews, die diplomatischen Beziehungen zu Moskau tatsächlich zu kappen, die Interessen der Menschen in beiden Ländern Schaden nehmen, berichtet die Nachrichtenagentur TASS.

Wenn eine solche Entscheidung [die diplomatischen Beziehungen mit Russland einzustellen] zu dieser Zeit [von der Ukraine] getroffen werden sollte, wird das die Situation verkomplizieren und, was noch wichtiger ist, wird sie den Interessen der Menschen in der Ukraine und in Russland schaden", sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Mittwoch.