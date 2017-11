Schutzmacht mit "Oktober-Makel": Alexander Neu bewertet die russische Außenpolitik [Video]

Quelle: Sputnik Der Außenpolitiker Alexander Neu (Die Linke) auf einer Presse-Konferenz in Moskau, Juli 2015.

RT Deutsch traf sich mit Alexander Neu auf dem Forum der linken Kräfte in Moskau. Ein guter Anlass, um über Russland im Lichte der Oktoberrevolution und deren weltweiter Bedeutung zu sprechen. Der Linken-Politiker erklärte, warum für die Staaten der so genannten Dritten Welt die Oktoberrevolution von 1917 eine besondere Bedeutung hat und was sie mit dem heutigen Russland verbindet.