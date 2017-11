Trump auf Asienreise: Balanceakt zwischen Wirtschaftsinteressen und Säbelrasseln [Video]

US-Präsident Donald Trump ist weder für seinen überbordenden Charme, noch für diplomatische Fähigkeiten bekannt. Die Asienreise wird nun zeigen, zu welchen diplomatischen Leistungen der Präsident vielleicht doch fähig ist.

Denn viele Zeichen stehen auf Sturm. Seien es Trumps kriegerische Reden in Richtung Nordkorea, oder der Ausstieg der USA aus dem TPP-Abkommen. Und auch die US-Militär Basen kommen bei vielen Menschen in Asien nicht gut an.

Nur das Treffen mit dem ebenfalls sehr ruppigen philippinischen Präsident Rodrigo Duterte könnte etwas angenehmer werden.