Putin und Macron: Unilaterale Aufhebung des iranischen Atomabkommens "inakzeptabel"

Quelle: Reuters

Die Staatschefs Russlands und Frankreichs stellten in ihrem Telefonat am Freitag fest, dass sie in ihrem Standpunkt zum iranischen Atomabkommen übereinstimmen, welches die USA und Israel abschaffen wollen.