Stoltenberg auf dem NATO-Russland-Rat: „ZAPAD-17 war größer als von Russland angekündigt“

Quelle: Sputnik NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Presse-Konferenz am 25. Mai 2017 in Brüssel (Quelle: Sputnik/ Alexey Vitvitsky)

Am 26. Oktober fand der dritte NATO-Russland-Rat in diesem Jahr statt. Zu den wichtigsten Themen in Brüssel gehörten die Ukraine, Afghanistan sowie Transparenz und Risiko-Minimierung. Laut Stoltenberg soll die ZAPAD-17-Militärübung größer gewesen sein, als von Russland angekündigt. Belege? Keine.